"Esplode" cisterna all'Inalca di Castelvetro. Portellone si stacca e finisce contro gli uffici

Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe che una cisterna dello spurgo dello stabilimento Inalca di Via Spilamberto, a Castelvetro per cause ancora in corso di accertamento sia "esplosa". L'episodio che si sarebbe verificato durante la pausa pranzo, circa 13.30-13.40, non avrebbe coinvolto i lavoratori nè ci sarebbero persone ferite.

In particolare, secondo una primissima ricostruzione, a "saltare in aria" sarebbe stato il portellone della cisterna, che sarebbe partito staccandosi dall'impianto e rimbalzando sulla palazzina dove si trovano gli uffici per poi finire nel piazzale dove erano parcheggiati alcuni camion.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e al momento si stanno eseguendo i controlli alla palazzina.