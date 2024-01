Esplosione nella notte, crolla una palazzina a Rovereto

Una forte esplosione si è verificata in piena notte a Rovereto (nel comune di Novi di Modena), in una palazzina di via Chiesa Sud. Secondo una prima ricostruzione a far crollare una parte dell'edificio sarebbe stata una fuga di gas.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Fortunatamente sembra che non vi siano vittime ma solamente alcuni condomini feriti.

A causa della forte esplosione i detriti della palazzina si sarebbero sparsi ovunque. Necessario quindi l'intervento dei Carabinieri, Polizia Locale e Polizia di Stato. Il traffico risulta interrotto tra le vie Battisti e IV Novembre.