Forte boato in via Luosi, esplode importante conduttura idrica. Strada chiusa

Intorno alle ore 17:15 di questo pomeriggio in via Luosi è esplosa una conduttura della rete idrica.

Stando a quanto riportano i titolari del bar Theo posto davanti a luogo della falla e che hanno assistito alla scena, dapprima si sarebbe udito un forte scoppio, e successivamente avrebbe iniziato a fuoriuscire acqua dal manto stradale, il quale si è sollevato di parecchi centimetri dalla posa originale e spaccato in più punti.

Stando all'importanza della falla e alla quantità di acqua emersa in superficie, si pensa che il tubo fosse uno di quelli principali della rete. Fortunatamente non si registrano danni alle attività commerciali lungo la via.

Sul posto è subito giunta la Polizia Locale che ha chiuso al transito la strada per consentire le operazioni di pulizia. La rete idrica della zona è stata temporaneamente chiusa per permettere la riparazione della conduttura già dalle prossime ore.