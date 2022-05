Acque rosso-marroni nel Panaro, nuovo esposto sullo scarico Far Pro

Nelle scorse ore un cittadin residente nella zona di San Cesario, a ridosso del fiume Panaro, ha diffuso un vide che riprende uno sversamento di acque nel fiume. Si tratta dello scarico ella ditta Far Pro, già oggetto di denunce e di polemiche. Nel video si vede un abbondante flusso d'acqua di colore rosso-marrone entrare nel corso del Panaro.

Come in passato, il tema è stato segmalto dai consiglieri comunali di San Cesario Sabina Piccinini e Mirco Zanoli: "Una colorazione decisamente anomala e preoccupante se si considera la materia prima lavorata dalla ditta (sangue rifiuto dei macelli) e che a valle sono presenti i pozzi che emungono dalle falde acquifere che alimentano gli acquedotti di San Cesario sul Panaro, Modena, Castelnuovo e Castelvetro".

I due attivisti hanno quindi prontamente presentato una segnalazione ad ARPAE e ai Carabinieri Forestali, chiedendo un sopralluogo presso lo scarico per verificare un eventuale inquinamento del fiume e conoscere per quali motivi lo scarico apparisse di colore rosso/marrone ed emanasse un odore fortemente nauseabondo. Ricordiamo che l’acqua dello scarico viene prelevata dalle falde ed è quindi inizialmente potabile e di ottima qualità ma purtroppo dopo le lavorazioni diventa uno degli scarichi più contestati del Fiume Panaro.

"Nel Consiglio comunale aperto sulle problematiche ambientali della Far Pro nel novembre 2019 il titolare della ditta pretese dai sottoscritti le scuse, rispedite al mittente, per avere messo in dubbio la qualità delle acque dello scarico, mai vorremmo che dopo lo spettacolo di stamattina dovesse essere il titolare a dovere chiedere scusa ai sottoscritti, al Fiume e ai sancesaresi", spiegano gli attivisti.

Il riferimento è ad un contenzioso nato appunto nell'estate di tre anni fa, quando i consiglieri fecero svolgere dei campionamenti nelle acque, rilevando valori fuori scala, poi confutati da Arpae.