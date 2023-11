I Carabinieri intervengono per una lite accanto alla stazione, clandestino finisce al Cpr

Nella tarda serata di ieri una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena è intervenuta in piazza Dante Alighieri - davanti alla stazione ferroviaria - dove era stata segnalata una lite. Due stranieri stavano infatti discutendo troppo animatamente tra di loro, per futili motivi.

I militari hanno riportato la calma, ma nel corso delle procedure di identificazione uno dei due fermati, è risultato privo di documenti e permesso di soggiorno, non in regola con le norme sulla permanenza in Italia.

Per tale motivo, il 27enne è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) per la successiva espulsione. L’altro contendente, regolare, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena.