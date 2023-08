Inseguito e trovato in possesso di hashish, 19enne finisce al Centro rimpatri

Nella mattinata di domenica scorsa una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio ha fermato per un un cittadino straniero di 19 anni in viale Martiri della Libertà, nei pressi di Parco Pertini. Il ragazzo, che ha tentato di fuggire per eludere il controllo, è stato inseguito e fermato.

Al momento del controllo - oltre ad essere in possesso di alcuni grammi di hashish - alla richiesta di fornire un valido documento di identificazione ha riferito di esserne sprovvisto, asserendo altresì di essere minorenne.

Accompagnato in Questura al fine di accertare le sue esatte generalità, gli operanti appuravano la maggiore età. Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, veniva messo a disposizione del locale Ufficio Immigrazione, che accertatane l’illegale presenza sul territorio, ha istruito i provvedimenti ai fini della sua espulsione.

Il 19enne, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, è stato quindi accompagnato al CPR – Centro Rimpatri di Ponte Galeria, da dove verrà definitivamente rimpatriato nei prossimi giorni.