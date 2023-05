Spacciatore ignora l'ordine di espulsione, fermato in auto e accompagnato al Cpr

Intorno alle 3.00 di questa mattina, una pattuglia della Squadra Volante che stava transitando in via Cesare Della Chiesa, nel villaggio artigiano di Modena Ovest, ha notato un uomo alla guida di una autovettura, ferma a margine della strada con il motore accesso. L’uomo stava confabulando con un’altra persona in piedi fuori dal veicolo.

I poliziotti, insospettiti, hanno proceduto alla loro identificazione. Durante le fasi del controllo l’uomo alla guida, pensando di non essere notato, ha gettato per terra un involucro, che gli operatori hanno immediatamente recuperato. All’interno erano contenute quattro dosi di cocaina di 0,5 grammi ciascuna, pronte per la cessione. Inoltre, nella tasca dei pantaloni, l'uomo aveva 37 grammi di hashish.

All’esito degli accertamenti a cura dell’Ufficio Immigrazione, che ne ha verificato l’irregolare presenza sul territorio, il 47enne - munito di provvedimento di espulsione del Prefetto e di trattenimento del Questore – è stato accompagnato, a Potenza, presso il CPR per il definitivo rimpatrio nel paese d’origine. A suo carico anche una denuncia per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.