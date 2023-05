Clandestino intercettato in via Emilia Centro e accompagnato al Cpr

Nel pomeriggio di lunedì, gli agenti della Squadra Volante, durante l’attività di controllo del territorio nel centro cittadino, nel transitare in via Emilia Centro hanno sottoposto a controllo un uomo all’interno di un esercizio commerciale. Il cittadino straniero di 37 anni, sprovvisto di documenti al seguito, è stato accompagnato in Questura per accertamenti sulla sua identità.

La posizione dello straniero, già noto per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stata quindi vagliata dall’Ufficio Immigrazione che ne ha accertato l’irregolarità sul territorio ed ha istruito il provvedimento ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale. Il 37enne, in esecuzione di provvedimento di trattenimento del Questore, è stato accompagnato nella giornata di ieri al CPR – Centro Rimpatri di Potenza, per il definitivo rimpatrio nel paese d’origine.

Nella stessa serata sono stati rafforzati i controlli in zona Tempio-Stazione, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina. Presidiato il Parco Ducale con controlli sui diversi varchi di ingresso. L’attività, coordinata da un Ispettore dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, è stata svolta dalla Squadra Volante con il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e il concorso della Polizia Locale. Nel complesso, sono state 67 le persone identificate, di cui 32 cittadini stranieri.