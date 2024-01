Ruba due cellulari e chiede il riscatto, arrestato al Novi Sad al momento dello scambio

Ieri sera un 25enne gambiano, irregolare in Italia, è finito in manette con l'accusa di tentata estorsione. L'arresto è stato possibile grazie alla segnalazione di una cittadina, vittima di un furto: una donna era infatti stata derubata dei suoi due telefoni cellulari mentre si trovava al lavoro, in un forno pasticceria della città.

Chiamando i propri telefoni per cercare di rintracciarli, la vittima era entrata in contatto con l'uomo che li aveva presi. Questi gli aveva chiesto la cifra di 135 euro in cambio della restituzione., indicando come luogo di appuntamento per lo "scambio" il parco Novi Sad.

La madre della vittima ha avvertito il 112 e la Polizia di Stato ha subito messo in atto le contromisure. Così gli agenti della Squadra Mobile si sono portati prontamente nel luogo indicato per l'incontro e hanno reso contatto con la donna. Una volta individuato il giovane, i poliziotti sono intervenuti per bloccarlo all’atto dello scambio tra i telefoni e il denaro.

Il 25enne è stato quindi tratto in arresto e condotto presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti di rito e successivamente portato in carcere a Sant'Anna. La Procura della Repubblica sta procedendo a richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto per il delitto di tentata estorsione e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere oltre che per il suddetto reato anche per quello di furto aggravato dei telefoni cellulari.