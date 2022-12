Sassuolo, vivono alle spalle di una donna indigente usando il suo reddito di cittadinanza

Nei mesi scorsi la Polizia Locale di Sassuolo e i colleghi di Modena sono stati impegnati in un'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, sul conto di due donne, gravemente indiziate del reato di estorsione. Una vicenda della quale non si conoscono i contorni precisi, ma che è stata intercettata in maniera quasi casuale a seguito di un normale controllo stradale.

Gli agenti, infatti, avevano avvicinato un camper i sosta in città, verificando che il giovane al volante non era l'intestatario del veicolo. Il ragazzo era apparso nervoso e nn aveva saputo fornire una risposta convincente: questo ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di andare fino in fondo alla vicenda.

In questo modo è stato accertato che il veicolo era intestato, insieme ad altri, ad una donna che versava in condizioni di grave difficoltà economica. Approfondendo la sua situazione e quella del giovane "camperista" sono emerse le figure di due donne, poi finite nel registro degli indagati.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, le due avevano da tempo costretto la vittima a consegnare loro la carta di credito per usufruire delle erogazioni correlate al reddito di cittadinanza. In più, l'aavrebbero anche costretta ad intestarsi la proprietà di alcuni veicoli, che loro utilizzavano quotidianamente ma per i quali non avevano evidente piacere di figurare come titolari.

Lo scorso novembre, è stata data esecuzione alla misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Modena, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena nei confronti delle due donne. Nel corso dell'operazione si è proceduto altresì al sequestro preventivo dei citati veicoli risultati nella disponibilità delle indagate.