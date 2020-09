Minaccia un passante e lo convince a prelevare 500 euro, giovane arrestato a Vignola

Verso le ore 12.30 di ieri un uomo che stava camminando in strada a Vignola è stato approcciato da uno straniero con fare minaccioso: dopo essere stato minacciato di morte, il vignolese è stato convinto a recarsi in banca per effettuare un prelievo di 500, denaro che poi avrebbe dovuto consegnare al giovane aguzzino.

In effetti la vittima si è recata presso il proprio istituto di credito, chiedendo alle casse di poter prelevare dal proprio conto e poi avanzando la richiesta di uscire da una porta laterale della filiale. Il personale della banca si è subito insospettito - anche perchè il correntista era visibilmente scosso e impaurito - ed ha saggiamente deciso di avvisare le forze dell'ordine.

I Carabinieri della Tenenza di Vignola si sono portati sul posto e hanno ricostruito l'accaduto. I militari hanno quindi identificato lo straniero in attesa del denaro, non lontano dalla banca, e lo hanno fermato immediatamente.

Il 24enne tunisino, irregolare e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto per tentata estorsione. Per altro il nordafricano era rientrato illegalmente in Italia dopo essere stato espulso.