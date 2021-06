Evade dai domiciliari: ritrovato (e arrestato) nei pressi di un bar

E' accaduto a Carpi. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari per un reato di droga

Si trovava agli arresti domiciliari per un vecchio reato di droga, l'uomo che ieri mattina è stato trovato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Carpi.

Avendolo riconosciuto nei pressi di un bar della zona che stavano pattugliando, i militari lo hanno avvicinato e tratto nuovamente in arresto. L'uomo, un 46enne di origine senegalese residente in città, sarà processato per direttissima dal Tribunale di Modena.