Rapinato all'uscita dal Sert, esce per cercare i suoi averi e finisce in manette

Nella giornata di venerdì, un 28enne di origine tunisina, dopo essere uscito dal Sert di Modena, è stato aggredito in un parco da due persone di cui non è nota l'identità. Questi lo avrebbero derubato dei suoi effetti personali, tra cui alcuni indumenti e il telefono cellulare.

Il giorno successivo, sabato mattina, il 28enne si sarebbe quindi recato sul luogo del furto per tentare di recuperare il maltolto. Mentre era intento a cercare tracce dei suoi effetti personali, il giovane sarebbe stato intercettato dai Carabinieri. Nulla di strano, se non fosse che il ragazzo avrebbe dovuto essere ai domiciliari perchè imputato in un processo penale.

Tratto in arresto per essere evaso dalla misura cautelare, è stato processato per direttissima questa mattina presso il tribunale di Modena. Nel giudizio, è stata riconfermata la misura degli arresti domiciliari, cui il 28enne dovrà sottostare sino all'esito del procedimento a suo carico.