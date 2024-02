Ex carabiniere si barrica in casa armato. Proprio come un anno fa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina a Pavullo via Umbria è stata isolata dall'intervento dei Carabinieri. Presso una villetta, infatti, un uomo si è barricato in casa armato insieme alla moglie. Si tratta di un 70enne ex carabiniere, purtroppo già protagonista di un episodio del tutto identico il 26 dicembre del 2022.

Un anno fa uscita, dopo un'intensa attività di trattativa da parte dei Negoziatori dell'Arma, arrivati da Bologna, prima la moglie era stata fatta uscire dall'edificio, poi lo stesso si era arreso, consegnandosi ai militari.

Evidentemente un nuovo momento di debolezza dell'uomo ha portato ad una situazione identica, facendo scattare nuovamente il protocollo di sicurezza. ++ Seguiranno aggiornamenti ++