Fa un'escursione sul Cimone ma si frattura la caviglia: Soccorsa 69enne di Nonantola

Nel pomeriggio, due squadre territoriali della stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna sono intervenute lungo il sentiero 410 nel comune di Guiglia (MO) per soccorrere una signora di 69 anni, residente a Nonantola, che durante un'escursione con la figlia è caduta procurandosi una probabile frattura alla caviglia.

L'Intervento

L'incidente è avvenuto mentre la donna stava percorrendo il sentiero 410 insieme alla figlia. A seguito della caduta, la Centrale Operativa del 118 ha attivato immediatamente i tecnici del Soccorso Alpino. Giunti sul posto, i soccorritori hanno immobilizzato l'arto traumatizzato della paziente per stabilizzarla.

Dopo aver immobilizzato la caviglia, i soccorritori hanno trasportato la donna su una barella portantina fino all'ambulanza di Roccamalatina, che ha preso in carico la paziente per il trasporto in ospedale.

L'intervento tempestivo del Soccorso Alpino ha permesso di prestare rapidamente le prime cure alla signora e di assicurarne il trasporto in sicurezza.