Falsi operatori Adiconsum, "Attenzione alle telefonate"

Attenzione ai call center che si spacciano per operatori Adiconsum e invitano a cambiare gestore telefonico o energetico.

L’avvertimento arriva dalla stessa associazione consumatori della Cisl.

"Ai nostri sportelli territoriali stanno arrivando molte segnalazioni di consumatori che in questi giorni ricevono telefonate da call center i quali, presentandosi come operatori Adiconsum, invitano i cittadini a cambiare gestore telefonico o energetico – spiega la responsabile Adiconsum Emilia Centrale Adele Chiara Cangini -Si tratta di truffe. Non siamo noi.Invitiamo i consumatori a prendere nota del numero di telefono che vi sta contattando a nome di Adiconsum e segnalarlo alle nostre sedi modenesi o a quella nazionale.

noltre consigliamo di non aderire a nessuna delle offerte che vengono proposte e non comunicare alcun dato personale"