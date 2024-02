Aggressione accanto alla stazione, straniero ferito a Sassuolo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Pochi minuti dopo le ore 18 di ieri pomeriggio si è verificata una disputa fra cittadini stranieri culminata in un'aggressione fisica con un'arma da taglio, non è chiaro se con un coltello o con un coccio di vetro. E' accaduto a Sassuolo in via Stazione, circa sulle strisce pedonali che permettono l'attraversamento davanti al terminal ferroviario per Reggio Emilia. Un giovane straniero è rimasto a terra sanguinante ed è stato soccorso dal 118 per poi essere accompagnato in ospedale, in condizioni non particolarmente serie.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, circoscrivendo l'area e avviando le indagini. L'aggressore si era già allontanato da luogo del delitto e sono quindi stati raccolti elementi per tentare di identificarlo.