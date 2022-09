Cade dal tetto di una casa isolata nel bosco, ferito un 46enne

Un uomo di 46 anni di origini polacche residente a Fanano è stato protagonista di un grave infortunio oggi pomeriggio. E' infatti caduto dal tetto di una casa situata nei boschi de monte Lancino, per cause non chiare, riportando brutte conseguenze alla colonna vertebrale.

Essendo la zona isolata e non facilmente raggiungibile dai mezzi è stato allertato l'elicottero di Pavullo, che per cause meteorologiche non è però potuto intervenire. E' partita quindi una squadra del Soccorso Alpino del Monte Cimone che, grazie al mezzo fuoristrada, è riuscita a raggiungere la casa e a portare l'infortunato all'ambulanza che si era dovuta fermare a 150 metri dell'abitazione, non trovando strade praticabili

Il 46enne è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.