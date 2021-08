Trovato in fin di vita lungo la Nuova Estense, indagini in corso

Un 34enne straniero ha subito ferite molto gravi per ragioni ancora non chiarite. Si trova ricoverato in prognosi riservata

Intorno alle ore 2 della scorsa notte il 118 è intervenuto in strada Bellaria (Nuova Estense), nel tratto fra Modena e Montale, dove era stata segnalata la presenza di un uomo riverso a terra a bordo strada. I soccorritori hanno così prestato le prime cure ad un 34enne di origini rumene, che presentava diversi traumi sul corpo: l'uomo, incosciente, è stato portato all'Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità. Al momento si trova ricoverato in Terapia Intensiva e la prognosi è riservata.

Ancora in corso di accertamento quanto accaduto allo straniero. Non si esclude possa essere stato investito in strada, ma neppure che possa essere stato vittima di un'aggressione di qualche tipo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale.