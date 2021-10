Fermato con 12 dosi di cocaina in bocca, arrestato

Il 24 ottobre 2021, poco prima delle 3 del mattino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso del servizio di controllo del territorio nella Piazza XXII Aprile della città, hanno notato un giovane che, all’avvicinarsi dell’auto di servizio, si è stato immediatamente alla fuga.

I militari sono comunque riusciti a raggiungerlo e bloccarlo dopo un breve inseguimento, accorgendosi immediatamente che stava nascondendo qualcosa in bocca. Il 28enne straniero, infatti, teneva nascosto nel cavo orale ben dodici dosi di cocaina. Gesto pericolosissimo quello del giovane, che in caso di rottura degli involucri che contenevano la cocaina, avrebbe potuto rischiare la vita per overdose. Nel corso della perquisizione, sono state recuperate altre 5 dosi della stessa sostanza, che il giovane teneva nascoste tra le dita dei piedi.

Il 28enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Condotto questa mattina davanti al Giudice per il processo con rito direttissimo, il giovane è stato condannato a 4 mesi di reclusione.

Tale controllo rientra nell’ambito di una più ampia pianificazione di servizi antidroga, recentemente predisposta dal Comando Compagnia Carabinieri di Modena nelle piazze e nei luoghi di aggregazione giovanile, volta a prevenire e contrastare, in ambito cittadino, lo spaccio delle sostanze stupefacenti.