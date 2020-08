Fermato a bordo di un'auto rubata: ne aveva rubate altre tre a luglio

Nella tarda mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno svolto un controllo di routine lungo le strade del territorio, organizzando anche un punto di controllo lungo la Statale Romana, alle porte della città.

Tra gli automobilisti fermati c'è stato anche un 27enne di nazionalità albanese alla guida di un'auto: dal controllo dei documenti personali e del veicolo è emerso che quest'ultimo era stato rubato alcuni giorni fa in provincia di Bergamo. I militari hanno anche accertato che in passato l’uomo si era reso responsabile di altri furti di veicoli e del loro utilizzo: nel mese di luglio, infatti, aveva commesso tre diversi furti In Toscana ed in Umbria.

Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti specifici per ricettazione, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria ed portato in carcere a Modena in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.