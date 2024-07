Fermato per un controllo esibisce una patente falsa. Scatta la denuncia per un 41enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, un normale controllo della Polizia Locale di Modena ha portato alla scoperta di una patente contraffatta.

L’episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte, all’incrocio tra via Cassiani e via delle Suore, nella zona Sacca.

L'uomo fermato, un cittadino italiano di 41 anni originario del Marocco, era alla guida di una Renault Megane. Durante il controllo, ha consegnato agli agenti una patente apparentemente emessa in Polonia. Tuttavia, il documento è apparso subito sospetto agli operatori, che hanno avviato ulteriori verifiche.

Verifica e Scoperta

Le indagini hanno rivelato che la patente polacca era visibilmente contraffatta. Inoltre, ulteriori accertamenti hanno mostrato che il 41enne possedeva anche una patente italiana autentica, ma sospesa dal 2018 a causa dell’azzeramento dei punti dovuto a numerose infrazioni al Codice della Strada.

Per l'uomo, oltre alla sanzione amministrativa per guida con patente sospesa, è scattata anche una denuncia per falsità materiale commessa dal privato, un reato che può comportare una pena fino a due anni di reclusione.

La Polizia Locale di Modena ha sottolineato l'importanza dei controlli stradali notturni, che spesso portano alla luce situazioni di illegalità. "Questi controlli sono fondamentali per garantire la sicurezza sulle nostre strade e prevenire comportamenti pericolosi e illegali," ha dichiarato un portavoce della Polizia.