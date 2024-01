Fermato per un normale controllo e scoperto al volante di un'auto rubata

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena in questi giorni di festività di inizio anno. La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, durante un posto di controllo, hanno intimato l’alt ad un veicolo. Dopo aver identificato il conducente, i militari hanno approfondito delle verifiche sui documenti di circolazione dell’auto, appurando che la stessa era intestata ad un cinquantenne, residente a Formigine.

Il 53enne che aveva in uso l’utilitaria, già noto per alcune vicende giudiziarie, non era in grado di motivare il possesso del mezzo. Gli ulteriori accertamenti hanno dimostrato che il veicolo era stato asportato, durante la notte, a Formigine e il proprietario se ne era accorto solo dopo essere stato contattato dagli stessi Carabinieri. Il 53enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.