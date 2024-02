Ruba dei cosmetici e fugge spintonando un addetto, bloccato al Parco Ducale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri un'attività commerciale di Modena è stata teatro di una rapina impropria, cioè di un furto che è poi sfociato in uno scontro fisico. Un 26enne della Guinea ha infatti rubato alcuni prodotti cosmetici dagli scaffali, ma dopo essere stato scoperto non si è fatto scrupoli a spintonare l'addetto alla sicurezza del negozio per riuscire a guadagnarsi la fuga.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di individuare il giovane all’interno del Parco Ducale e di recuperare parte della refurtiva, che è stata restituita all’avente diritto.

La denuncia del 26enne si inserisce nel quadro dei controlli dei Carabinieri con servizi automontati e pattuglie a piedi, disposti dal Comando Provinciale di Modena. Dalle prime ore del pomeriggio di ieri, mediante l’impiego di militari delle Stazioni urbane, delle Compagnie contermini e con il supporto degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobile, si è proceduto ad effettuare attenta attività di monitoraggio e controlli nelle

diverse zone sensibili della città.

In tale ambito, sono state controllate 93 persone, di cui 49 straniere. Quella relativa al 26enne guineano è l'unica irregolarità emersa.