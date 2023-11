Accoltellamento e rapina in via Fabriani, fermati due minori soli

Le indagini solerti della Squadra Mobile di Modena hanno permesso di ricostruire nell'arco di 24 ore l'ennesimo delitto di sangue che ha visto protagonisti diversi minori stranieri non accompagnati ospiti in città. Ci riferiamo all'accoltellamento avvenuto nella serata di sabato in via Fabriani, nei pressi dell'autostazione. In quella circostanza un ragazzo tunisino di 17 anni è finito all'ospedale in gravi condizioni e si trova tutt'ora ricoverato, grave ma stabile.

L'arrivo sul posto della Polizia ha permesso di avviare immediatamente gli accertamenti, che hanno poi consentito agli investigatori di identificare le persone coinvolte in quelli che in realtà sono due distinti reati che si sono consumati a stretto giro: una rapina e l'accoltellamento appunto. E' quindi emerso il coinvolgimento di tre 17enni tunisini, tutti ospiti della medesima comunità di accoglienza modenese per minori stranieri non accompagnati.

Prima sarebbe andata in scena una rapina, con due dei 17enne che si sarebbero impossessati del telefono di un altro giovane, un tunisino maggiorenne residente fuori provincia. Compiuta la rapina, sarebbe intervenuto poi il terzo minorenne, che avrebbe sferrato tre coltellate all'addome ad uno dei connazionali rapinatori, per motivi che non sono chiari. Il ferito è stato trovato agonizzante davanti al portone di un palazzo, mentre l'aggressore e l'altro giovane si sarebbero poi allontanati.

Gli agenti della Mobile hanno quindi rintracciato i due minorenni, che sono stati fermati e si trovano presso il carcere minorile in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, uno accusato di rapina e l'altro di tentato omicidio. Lo stesso ragazzo ferito è quindi indagato per rapina.