Festa Scudetto per il Napoli, migliaia di tifosi in piazza anche nel modenese

Ieri sera, con in pareggio esterno contro l'Udinese, il Napoli ha messo le mani con largo anticipo sullo Scudetto 2022/23, il terzo della propria storia calcistica arrivato dopo una cavalcata trionfale grazie ad una palese superiorità nel gioco espresso. Tutto era pronto già da alcune settimane per la grande festa azzurra e le attese sono state rispettate, con migliaia di persone che si sono riversate nelle piazze modenesi.

In tanti comuni - specie a Carpi, Sassuolo e Maranello - la festa è iniziata con il fischio finale del match e tante persone hanno affollato le strade, fra caroselli, bandiere, cori, fumogeni e fuochi artificiali.

A Modena l'epicentro della festa - come sempre accade - è stato Largo Garibaldi, con migliaia di tifosi in visibilio. Anche qui si sono susseguiti a lungo botti e fuochi artificiali: la festa è proseguita fino a notte inoltrata, anche con un carro trainato da un trattore, rigorosamente azzurro, allestito dal Club ModenAzzurra. Sopra il carro l'effige dello scudetto tricolore e le casse per la musica: poi la sfilata fra due ali di folla.

Video Paolo Brini

Video Fabrizio Gibertoni