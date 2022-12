Una fiaccolta in centro a Modena per ricordare Alice Neri ad un mese dalla morte

Il 18 dicembre prossimo sarà passato esattamente un mese dal giorno che ha distrutto la famiglia di Alice Neri. Quel venerdì sera di novembre, infatti, il corpo senza vita della 32enne di Ravarino è stato trovato carbonizzato nel bagagliaio della sua auto, abbandonata nelle campagne di Fossa di Concordia.

Per sottolineare quella data, proprio il 18 dicembre si svolgerà una manifestazione pubblica nel centro di Modena, annunciata sui social network nelle scorse ore da parte di Matteo Marzoli, fratello di Alice. Si tratterà, almeno nelle previsioni, di una fiaccolata che prenderà il via alle ore 17 e verosimilmente attraverserà il centro storico. Un momento di ricordo e "per dire basta alla violenza sulle donne", come si legge nell'annuncio dell'iniziativa., i cui dettagli saranno resi noti più avanti.

Impossibile al momento sapere se per quella data saranno emerse svolte significative nelle indagini di Procura e Carabinieri su quello che rappresenta uno degli omicidi più intricati degli ultimi tempi nel territorio modenese. Una vicenda complessa e un delitto portato a termine con una certa "perizia criminale", che al momento non ha ancora permesso agli inquirenti di richiedere misure cautelari per il presunto assassino della giovane mamma.

Nulla trapela da parte della magistratura, che nelle prossime ore dovrebbe sentire - su richiesta dello stesso - il marito di Alice, pronto a rilasciare alcune dichiarazioni spontanee agli inquirenti. Al momento l'uomo risulta iscritto nel registro degli indagati al pari del collega di lavoro con cui la 32enne ha trascorso l'ultima notte. Ultimamente si sono rincorse voci su un altro uomo, un ex collega di lavoro, che aveva dimostrato attenzioni anche indesiderate nei confronti della vittima. Al momento, tuttavia, non vi sono certezze circa il suo coinvolgimento nella vicenda.