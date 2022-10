Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Il ragazzo, modenese, si trova ancora ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Terapia Intensiva all'Ospedale di Baggiovara: le sue condizioni sembrerebbero stabili, ma ancora critiche.

Dopo la veglia alle porte dell'ospedale, gli amici del giovane si sono radunati sabato sera nei pressi della Polisportiva Gino Nasi: tra le lacrime hanno acceso lanterne e fuochi d'artificio, per tenere alta l'attenzione su una vicenda tanto assurda quanto drammatica.

Una fiaccolata e fuochi artificiali per esprimere vicinanza a Giuseppe Checchia, 19enne ridotto in fin di vita da una sassata alla testa all'uscita della discoteca Rockville di Castellarano nella notte di sabato scorso.

Gli amici si sono radunati sabato sera nei pressi della Polisportiva Gino Nasi per un momento di festa e raccoglimento

/ Via Viterbo

In fin di vita per una sassata fuori dalla discoteca: fuochi d'artificio per Giuseppe