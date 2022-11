Tossicodipendenza e alcolismo sfociano in violenza: condannato per aver picchiato la madre 88enne

Rincasato da una serata ad alto tasso alcolico aveva aggredito la madre 88enne, facendola finire in ospedale con una prognosi di dieci giorni. Attonita testimone della violenza la badante dell'anziana, sentita dagli inquirenti e dalle Forze dell'Ordine sopraggiunte.

Non era la prima volta che il figlio si rendeva protagonista di episodi di questo genere, complici l'alcol e le droghe di cui faceva uso. Per curare le sue dipendenze, precedentemente all'aggressione, l'uomo era seguito dal Sert e dal Centro Salute Mentale di Sassuolo.

L'Avvocato difensore Giuseppe Inglima, racconta che, una volta sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, il suo assistito si sia trovato ad interrompere i trattamenti poichè incompatibili con un percorso intramurario. Data la delicatezza della situazione e il rigetto della richiesta degli arresti domiciliari, sarebbe stata domandata dal legale la dispobililità della Comunità di San Patrignano, dalla quale si attende tutt'ora conferma definitiva.

Oggi, l'uomo è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione per maltrattamenti aggravati dall'avere profittato della condizione di debolezza, data dall'anzianità, della madre. Le motivazioni si attendono in 90 giorni: in attesa di leggerle, la difesa non esclude il ricorso in Appello.