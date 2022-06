Maranello, si cerca un giovane scomparso da giorni

Filippo Cornia, 27enne residente a Pozza di Maranello, è scomparso da Spezzano (frazione di Fiorano Modenese) nel pomeriggio di domenica 26 giugno, intorno alle ore 14.00. Non si sa dove fosse diretto, nè come fosse vestito: non avendo la patente però, è certo che non si sia allontanato in macchina in modo autonomo.

A dare la notizia è stata la sorella Deborah, con un post sui social diventato virale in poche ore: "Questo ragazzo è mio fratello, si chiama Filippo Cornia. Ha i capelli corti e scuri, gli occhi azzurri ed è altro circa 1.75. Nel caso qualcuno dovesse sapere dove si trova o se sta bene contatti me, i miei famigliari o le forze dell’ordine".

La sua scomparsa è stata denunciata dai familiari ai Carabinieri di Maranello.