Omicidio Alice Neri: oggi le perizie, ma il dna sulla spallina del reggiseno fa ancora discutere

Continua l'incidente probatorio del procedimento penale per l'omicidio di Alice Neri: dopo gli esiti delle perizie dattiloscopiche, è stato il turno di quelle biologiche e chimiche, affrontate questa mattina in un'udienza durata oltre cinque ore.

E' quantomai complicato, oggi, fornire un quadro di cosa sia accaduto all'interno dell'aula del Tribunale di Modena che ha visto confrontarsi (e scontrarsi) gli avvocati. Tale difficoltà, deriva dalla divergenza delle dichiarazioni rilasciate da avvocati e consulenti a margine dell'udienza che si sperava potesse fare luce su alcuni degli elementi chiave del caso: i nodi da sciogliere, però, paiono ancora molti.

Olio e benzina

L'ipotesi investigativa più accreditata, come spiega l'Avv. Cosimo Zaccaria, legale della famiglia Neri-Marzoli, è che l'auto di Alice Neri sia stata incendiata con la benzina, tracce della quale sarebbero state rinvenute anche sullo smartwatch della vittima. La benzina, spiega Zaccaria, potrebbe essere stata presa direttamente dal serbatoio presente nella vettura e situato sotto i sedili ritrovati abbassati. Per mantenere il fuoco, sarebbe quindi stato utilizzato dell'olio esausto contenuto in una tanica sulla quale è stato isolato il dna di Mohamed Gaaloul: tutti elementi che - secondo il legale di parte civile - aggraverebbero ulteriormente la posizione del principale indiziato.

L'Avv. Roberto Ghini, legale di Gaaloul, ribadisce che quella appena descritta sia solo una delle possibili ricostruzioni. Secondo il legale, innanzitutto non vi sarebbero certezze sulle modalità di incendio della vettura. Pur non contestando la presenza di dna sulla tanica di "olio frusto", Ghini sottolinea un particolare importante: Gaaloul, che frequentava il luogo del rogo, una settimana prima avrebbe utilizzato proprio quella tanica come sgabello, durante un ritrovo tra amici. A dimostrarlo sarebbe un video, che la difesa avrebbe da tempo presentato agli inquirenti. Di conseguenza, secondo l'Avv. Ghini, le tracce biologiche ivi rinvenute ben potrebbero risalire a quella circostanza, piuttosto che alla sera dell'omicidio.

Niente benzina, ma tracce di olio, sarebbero state rinvenute anche sul borsello di Gaaloul. Questo olio però, afferma la Dott.ssa Katia Sartori - consulente di Nicholas Negrini - non si può dire scientificamente che sia lo stesso olio della tanica.

Il borsello di Gaaloul, non è però l'unico indumento "macchiato" sul quale si è discusso nel corso dell'inchiesta. Ampio spazio infatti era stato dato nelle udienze precedenti ai pantaloni del principale indiziato, sui quali però il perito non era riuscito ad esprimersi con certezza.

Reggiseno

Il reperto che continua a fare discutere maggiormente, rimane però la spallina del reggiseno di Alice Neri, sulla quale sono stati isolati con certezza tre profili genetici. Due dei tre profili genetici rinvenuti sono attribuibili a due inquirenti che avrebbero inquinato la scena repertando maldestramente il reggiseno, mentre l'altro dna individuato con certezza appartiene ad Alice Neri.

Sul reggiseno però, è presente dell'altro dna, che la perizia di oggi avrebbe dichiarato essere troppo degradato per essere attribuito a qualsivoglia soggetto. Non essendo scientificamente apprezzabile quindi, questa traccia sarebbe sostanzialmente inutilizzabile sia per affermare, che per escludere tracce biologiche degli indagati o di soggetti ancora estranei alla vicenda. Questo almeno quanto sostenuto dal perito incaricato dal tribunale e sottolineato sia dall'Avv. Zaccaria che dal Generale Luciano Garofano, consulente di Nicholas Negrini. L'altra consulente di Negrini, la Dott.ssa Sartori, non esclude però l'opportunità di approfondire l'esame di tale dna, onde evitare che la paternità del profilo genetico rimanga avvolta nel mistero.

Certamente più radicale è su questo punto l'opinione dell'Avv. Ghini, i cui consulenti sostengono che il dna rinvenuto sulla spallina, misto a quello di Alice Neri, oltre che ad essere attribuibile con certezza ad un uomo, sia sufficiente quantomeno per escludere il riferimento a qualcuno. A fronte di queste considerazioni, il legale rimarca inoltre la possibilità che vi siano tracce di una persona ad oggi ancora ignota.

Sigaretta

Il dna di Gaaloul, misto a quello di Alice Neri, è infine stato ritrovato anche sul mozzicone di sigaretta della vittima. Che ci sia stato un contatto, antecedente l'omicidio, tra il principale indiziato e Alice Neri è però cosa nota.

Se, da un lato, il cerchio pare stringersi intorno a Gaaloul, dall'altro ancora innumerevoli sono i dubbi da risolvere: l'indagine, ad oggi, pare essere ancora lontana da una conclusione.