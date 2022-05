Caccia al finto paziente che cerca di truffare i degenti del Policlinico

E' la stessa Azienda Ospedaliero-Universitaria a rendere noto un problema che in questi ultimi giorni ha creato scompiglio nei reparti del Policlinico di Modena. A più riprese, infatti, è stata segnalata un uomo che si è presentato ai pazienti ricoverati spacciandosi a sua volta per un degente o addirittura come incaricato dell'Azienda per una raccolta fondi: una strategia chiara per carpire la fiducia nelle corsie d'ospedale e sfruttare la generosità di pazienti e accompagnatori per intascare qualche soldo.

L’uomo è stato visto nei giorni scorsi al Padiglione Oncologico Piercamillo Beccaria ma è stato segnalato anche in altri reparti e ambulatori. Al momento, tuttavia, non è stato ancora individuato e sono in corso indagini per giungere alla sua identità, ma soprattutto per evitare che possa mettere a segno altre truffe di questo genere.

L'Aou di Modena coglie quindi l'occasione per ricordare che nessuno è autorizzato a chiedere denaro all'interno degli ospedali dell'Azienda: "Raccomandiamo a tutti di prestare la massima attenzione e, ove possibile, di segnalare al personale eventuali persone sospette".