Maltempo, livelli dei fiumi ancora bassi. Viabilità regolare e ponti aperti

AGGIORNAMENTO ORE 7.00: la pioggia caduta nella notte, sia in montagna che in pianura, stanno determinando un lento innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, che tuttavia sono addirittura sotto la soglia dei que giorni precedenti. Il monitoraggio attivato sulla base dell’allerta rossa per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile non ha evidenziato particolari criticità.

I ponti su Secchia e Panaro sono aperti in quanto il livello dei fiumi sono ancora molto distanti dalla soglia di precauzione. Non si segnalano situazioni particolari sulla viabilità. Si raccomanda comunque la massima attenzione negli spostamenti.

Dalla mezzanotte è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia e sono al lavoro anche i tecnici comunali, di Aipo e i volontari della Protezione civile. Le previsioni indicano che le precipitazioni continueranno nelle prossime ore e durante la giornata si riuniscono sia il Ccs, Centro coordinamento soccorsi, convocato dalla Prefettura, sia il Coc, il Centro operativo comunale, per definire le attività necessarie sulla base dell’andamento del fenomeno: dagli interventi sulla viabilità alla valutazione di eventuale chiusura di istituti scolastici per la giornata di domani.

È prevista la cumulata fino a 100 mm di pioggia sui rilievi romagnoli; interessati anche l’Appennino nella fascia collinare nella zona bolognese, forlivese-cesenate, ravennate e modenese, con valori tra i 60 e i 70 mm d’acqua in media areale. Oltre a quello reggiano con quantitativi inferiori. Le precipitazioni continueranno fino a mercoledì 17. Nell’intero arco delle 48 ore è previsto l’accumulo medio complessivo di circa 150 mm di pioggia.