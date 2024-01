Fleximan (o quasi) colpisce a Carpi. Sradicata colonnina del velox

Era solo questione di tempo prima che fleximan, o più probabilmente un suo emulatore, arrivasse anche nel territorio Modenese più precisamente a Carpi.

Nelle ultime ore infatti sembrerebbe che sia stata sradicata dalla sua postazione una colonnina arancione degli autovelox, i cosìdetti “speed check”, posta su via Cavata. La colonnina in questione spesso risulta vuota e priva del velox. E' compito della polizia locale che, all'occorrenza, installa un autovelox per effettuare i controlli sulle velocità.

Sul caso indaga ora la polizia locale che farà luce su quanto accaduto, sia esso un atto vandalico o l'esito di uno scontro con un'autovettura.

Quello di Fleximan (nome attribuitogli dalla cronaca) è un fenomeno nato in veneto e piano piano arrivato anche in altre regioni. Era solo questione di tempo quindi prima che qualcuno si calasse nei panni di Fleximan anche nel modenese e vandalizzasse in questo caso una colonna dei velox.