Denunciato a Mantova, foglio di via del Questore per il no-vax modenese

Altri guai in terra mantovana per il 44enne Marcello Scunzani, già protagonista della consegna del pacco a Bonaccini e di molte incursioni negli edifici pubblici di Modena

Il 16 maggio scorso, in piazza Virgiliana a Mantova, si era tenuta una delle tante manifestazioni contro le politiche sanitarie del Governo (il "No paura day"), cui aveva partecipato anche il 44enne modenese Marcello Scunzani. Si tratta dell'attivista no-vax ben noto in città per una serie di iniziative provocatorie presso scuole, ospedali ed efifici pubblici, ma anche per la consegna del pacco a casa del Presidente di Regione Stefano Bonaccini.

A Mantova Scunzani si è distinto in negativo: alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento da parte degli agenti di Polizia, si era rifiutato categoricamente di mostrarlo ed aveva iniziato ad urlare frasi offensive ed oltraggiose nei confronti del Funzionario di Polizia presente. Per tale motivo, dopo essere stato condotto negli Uffici di Piazza Sordello ed identificat, era stato denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Scunzani - attualmente sotto i riflettori anche per la Digos Mmodenese - ha a suo carico numerosi precedenti penali e di Polizia, tra i quali violenza, minaccia, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, violenza privata, danneggiamento, comunicazione e diffusione illecita di dati personali, vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni Costituzionali e delle Forze Armate, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e decine di sanzioni amministrative per inosservanza delle norme anti-covid.

Anche alla luce di tutto questo, il Questore di Mantova ha emesso nei giorni scorsi un Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di ritorno nel Comune di Mantova della durata di 3 anni.