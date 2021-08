Fiorano, grave un tecnico folgorato durante i lavori ad una cabina elettrica

Nuovo infortunio sul lavoro nel modenese. Oggi intorno alle 14 un lavoratore è stato colpito da una intensa scarica elettrica, riportando gravi conseguenze fisiche. E' accaduto presso l'area delle Ceramiche Caesar di Fiorano, in via Caneltto, dove l'uomo, dipendente di una ditta esterna specializzata in impianti elettrici, era impegnato in lavori di manutenzione ad una cabina elettrica.

Immediatamente soccorso da personale 118, il 58enne è stato trasportato presso ospedale Baggiovara in codice rosso. La prognosi è ancora riservata.

Sul posto è intervenuto personale dell'Arma dei Carabinieri di Fiorano e Medicina del Lavoro.