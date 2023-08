Forte esplosione alla Martini Spa, ferito un lavoratore

Intorno alle 13.45 è stata avvertita una forte esplosione all'interno della Martini Spa, azienda specializzata in prodotti alimentari con sede in Starello Aggazzotti, alla periferia Sud di Modena. A seguito dello scoppio un lavoratore sarebbe rimasto ferito. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e automedica, inviando poi anche l'eliambulanza da Pavullo.

Presso l'azienda sono arrivate anche due squadre dei Vigili del Fuoco con l'autoscala, seguite dai Carabinieri e dalla Medicina del Lavoro dell'Ausl.

Il ferito è stato a lungo tempo assistito dai sanitari e dal medico per poi essere caricato a bordo dell'elisoccorso per essere trasferito in Ospedale. Le sue condizioni sono parse gravi. ++ Seguiranno Aggiornamenti ++