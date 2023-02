Forte vento a Modena: una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco

Sono una ventina gli interventi effettuati a partire da stamattina dai Vigili del Fuoco a causa del maltempo.

Fortunatamente non vi sono state situazioni particolarmente critiche ma diversi sono invece stati i disagi per rami caduti o per grondaie pericolanti divelte dal forte vento. L'area maggiormente colpita è la zona della pianura immediatamente a nord di Modena. Tra gli interventi le operazioni di messa in sicurezza di un'antenna in via Bonaccini a Modena.

Nelle operazioni sono state impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco da Modena, Carpi e San Felice..