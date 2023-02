Forti nevicate in Appennino: Pullman rimane bloccato nella neve

A causa del maltempo e delle forti nevicate che hanno interessato il nostro territorio, un pullman è rimasto bloccato nella neve forse anche a causa di un restringimento della carreggiata.

E' accaduto in Via del Passerino a Sestola. Fortunatamente non sarebbero rimaste feriti i passeggeri del mezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale del Frignano. Tuttavia a causa delle avverse condizioni meteo al momento non è possibile recuperare il mezzo. Le operazioni di recupero riprenderanno appena le condizioni meteo lo consentiranno.