Forti piogge. Allagata la provinciale 24 a Palagano

Il forte maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi , domenica 4 giugno, ha provocato non pochi disagi, in particolare sulla strada provinciale 24 in località Saltino fino a Palagano.

La zona in questione è stata interessata da una serie di allagamenti in strada causati dalla forte pioggia , lungo un tratto stradale di circa due chilometri.

I tecnici della Provincia stanno intervenendo per mettere in sicurezza la strada, così da poter riaprire il transito regolarmente entro sera.