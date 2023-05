Frana a Rocca Santa Maria, evacuate due famiglie di residenti

Ancora problemi sulle colline di Serramazzoni come conseguenza delle abbondanti piogge degli ultimi giorni. Questa mattina i residenti hanno ravvisato una frana nella località di Rocca Santa Maria. Il movimento franoso è a monte di alcune abitazioni,

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo, che hanno verificato la situazione e, in via precauzionale, allontanato dei residenti in attesa di ulteriori accertamenti. In totale sono stati coinvolti tre nuclei famigliari, due residenti e uno che lì ha una seconda casa. Sul posto anche i Carabinieri di Serramazzoni e un tecnico del Comune.