Frane e smottamenti: criticità nel territorio di Zocca

Continuano incessanti le precipitazioni, e si riscontrano diverse problematiche, anche nel territorio di Zocca, legate a scivolamenti del terreno a monte e a valle di diverse strade

La maggior parte delle criticità, così come riportato anche sulla pagina facebook del Comune di Zocca, risultano di lieve portata, piccoli ammassi di terra e alberi, ma si registra anche un cedimento importante sulla strada statale a Zocca.

Viabilità

Il tratto del Ponte di Rosola è stato chiuso in via precauzionale visto che stamattina il fosso aveva esondato; chiusa al transito in quell'area quindi via Pescaroggio (Montese) e via Rosola (Zocca), escluso residenti.

Riaperto il tratto di via Braglie (Montecorone) dall'imbocco della strada provinciale (da Montombraro) fino al centro di Montecorone, dopo diversi smottamenti di terreno sulla strada comunale.

Rimane chiusa al transito via Fontazzo dopo la frana di ieri.

Chiuso anche un piccolo tratto di via Montalbano, in località Casa Carletto, per uno smottamento.

Problematiche sulla Strada Statale SS 623

In giornata si è verificato un serio cedimento di metà carreggiata all'altezza dell'ingresso del centro abitato di Zocca; tecnici Anas sul posto e traffico regolato da semaforo con senso unico alternato.

Scivolamento di terreno in metà carreggiata anche in località Trappola (Monteortore); Carabinieri sul posto per regolare il traffico.

Strade Provinciali

Sulla SP 25 scivolamento di terreno su metà carreggiata poco prima della località Zocchetta, tecnici della Provincia sul posto.