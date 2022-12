Frontale in via Breda, tre automobilisti feriti

Poco dopo le ore 10.30 di questa mattina due auto si sono scontrate in via Breda, la "nuova" strada che collega via Paolucci con la zona del cimitero di San Cataldo. Una Renault Clio e una Audi A3 viaggiavano in direzioni opposte, quando - pare per la distrazione dell'automobilista a bordo della Renault - un'improvvisa invasione di corsia ha causato un violento frontale.

Tre le persone rimaste ferite, soccorse da sanitari e medico del 118. I feriti hanno riportato fortunatamente solo lesioni non preoccupanti, e sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

La Polizia Locale di Modena ha raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi. Via Breda è stata completamente chiusa al traffico fra le due rotatorie che la delimitano.