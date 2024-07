Frontale sulla Pedemontana a Fiorano: tre feriti e traffico bloccato

Un grave incidente si è verificato lungo la Pedemontana a Fiorano, non lontano dalla rotatoria della "Modena-Sassuolo" in direzione Maranello.

Secondo una prima ricostruzione a scontrarsi frontalmente sarebbero state due auto di grossa cilindrata, entrambe Bmw, causando il ferimento di tre persone.

L'impatto è stato talmente violento che una delle due vetture ha finito la sua corsa in un fosso a bordo strada.

Sul posto sono giunti il personale del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. Questi ultimi stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire come le due auto siano andate a impattare frontalmente.. Le tre persone ferite sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale per accertamenti.

A seguito dell'incidente, la Pedemontana è stata chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorritori.

La chiusura della Pedemontana ha causato notevoli disagi al traffico, con rallentamenti e deviazioni obbligatorie per gli automobilisti diretti verso Maranello.