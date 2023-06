Fugge ad un controlo attraversando a piedi la tangenziale, arrestato. Frattura per un carabinere

Nel pomeriggio di ieri la zona a ridosso del cimitero di San Cataldo è stata teatro di un inseguimento che si è protratto addirittura per una ventina di minuti. Tutto è iniziato quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno notato un giovane - un 24enne straniero già noto alle forze dell'ordine - il quale verosimilmente si stava recando verso Porta Aperta, ma alla vista della pattuglia si è dato alla fuga a piedi, correndo verso la campagna per tentare di dileguarsi.

Prontamente inseguito da uno dei militari, nel momento in cui è stato raggiunto, il giovane avrebbe raccolto da terra un grosso sasso lanciandolo contro il militare e ferendolo ad una mano, per poi proseguire la fuga. L'inseguimento è stato difficoltoso e per tentare di far desistere gli uomini dell'Arma lo straniero ha anche attraversato a piedi la Tangenziale, creando una situazione di oggettivo pericolo per sè e per gli altri.

Questo non è tuttavia bastato, dal momento che un secondo equipaggio dei Carabinieri è arrivato a supporto dei colleghi ed è riuscito a contenere e bloccare il giovane fuggitivo, che è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

Il Carabiniere rimasto ferito ha riportato una frattura alla mano, curata la Pronto Soccorso, con prognosi di 25 giorni.

Nella mattinata di oggi il nordafricano è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo. Il ragazzo ha negato ogni addebito, ma a suo carico è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.