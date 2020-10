Rimorchio si sgancia e distrugge una cabina del gas, strada chiusa a Castelnuovo

Poco prima delle 17 si è verificato un incidente in via Montanara, a Castelnuovo Rangone, con il rimorchio di un autoarticolato che si è staccato. Per fortuna non vi sono state conseguenze per le persone, ma il pesante rimorchio ha divelfo la cabina del gas metano posta nel piazzale della Fimar Carni, azienda con sede in via Montanara.

La fuga di gas ha richiesto l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco e dei tecnici dell'azienda fornitirice per mettere in sicurezza la condotta danneggiata. Al momento la fuoriuscita di gas è stata parzialmente intercettata, ma si prevedono tempi abbastanza lunghi per il ripristino completo delle condizioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale che hanno chius al trandito via Montanara nel tratto interessato dal guasto.