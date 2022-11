Sospetta intossicazione da monossido in un palazzo, sei persone in ospedale

Intorno alle ore 18.30 è scattato l'allarme per un malessere generale accusato da diversi residenti di un palazzo di Corso Canalchiaro, a pochi passi da Corso Duomo. Le persone coinvolte hanno presentato i sintomi tipici di un'intossicazione da monossido di carbonio, che al momento risulta l'ipotesi più accreditata per spiegare l'accaduto.

Gli abitanti sono stati soccorsi dal 118 e fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi; sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Nel frattempo sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno iniziato le verifiche all'interno dello stabile per cercare la fonte della possibile dispersione di gas tossico: sotto la lente di ingrandimento c'è ovviamente il sistema di riscaldamento del palazzo.

Gli stessi Vigili del Fuoco modenesi colgono l'occasione per invitare tutti, in questi primi giorni di freddo, a far verificare l'efficienza gli impianti di riscaldamento e delle canne fumarie prima dell'accensione. Assolutamente da evitare invece l'uso di bracieri o mezzi di riscaldamento improvvisati che possono essere facile fonte d'incendio o di sviluppo di esalazioni pericolose come il monossido di carbonio.