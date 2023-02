Fuga di gas da una condotta sotterranea, evacuati alcuni residenti a Medolla

Intorno alle ore 11.40 è stata riscontrata una fuga di gas da una condotta sotterranea in via Trento Trieste a Medolla. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto e in via precauzionale evacuate alcune abitazioni e interdetto il transito sulle vie Bologna e Trento Trieste.

E' poi intervenuta l'azienda che gestisce il gas per verificare l'accaduto e ripristinare il guasto.

Ricordiamo che diversi cantieri stanno interessando in questi giorni numerosi punti del territorio comunale, anche lungo le vie principali del centro, sono dovuti alla posa dei cavi della Banda Ultralarga, ad opera della ditta incaricata Open Fiber, fase utile a completare la rete di utenze e accesso alle strutture di raccordo della fibra ottica.

I conseguenti disagi, dovuti anche alle temperature stagionali, che ad esempio ritardano l’inizio dei lavori la mattina, vengono monitorati dai tecnici comunali, che hanno invitato la ditta, con relativi solleciti, non solo a creare il minor disagio possibile alla circolazione, ma a prestare attenzione al decoro urbano nello stoccaggio dei materiali, oltre che ad effettuare i tagli nell’asfalto in modo da agevolare il successivo ripristino dell’asfaltato, ovviamente possibile solo a cantiere concluso.