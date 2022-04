Fuga di gas a Sassuolo, evacuati palazzi e negozi

Poco prima delle ore 9 di questa mattina è stato avvertito un forte odore di gas in via Pia, a Sassuolo. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno rilevato una fuga da una condotta sotterranea, all'altezza di via Peschiera, e hanno immediatamente attivato il protocollo di sicurezza.

Via Pia è stata chiusa al transito e i residenti di alcuni palazzi sono stati evacuati, al ari delle attività economiche della zona. L'area è interdetta, da via Radici a via Goito.

Sul posto si trovano il 118, la Polizia Locale e i Carabinieri, I tecnici di Hera sono al lavoro per risolvere il guasto, ma non si conoscono i tempi necessari.