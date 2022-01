Fuga di gas, intervento dei Vigili del Fuoco in via Molise

È stato risolto il problema di una perdita di gas all’interno di un appartamento di una palazzina in via Molise a Sassuolo. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la palazzina ed ora stanno indagando sulle possibili cause.

“Grazie ai Vigili del Fuoco – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – agli agenti della Polizia Locale ed ai Carabinieri che sono intervenuti immediatamente mettendo subito in sicurezza l’intera zona”.